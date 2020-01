Lok Leipzig holt Stürmer Schubert-Abubakari vom Halleschen FC

Leipzig. Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat Ishmael Schubert-Abubakari vom benachbarten Halleschen FC bis Saisonschluss verpflichtet. Der inzwischen 19 Jahre alte Hamburger Jung‘ hatte seine fußballerische Ausbildung beim Hamburger SV, beim Niendorfer TSV und schlussendlich bei der TSG Hoffenheim genossen. Dann wechselte das Stürmertalent im Januar 2019 zum Halleschen FC. Schubert-Abubakari gehörte seit dem vergangenen Sommer zur ersten Männermannschaft, wurde allerdings in der laufenden Spielzeit in der 3. Liga noch nicht eingesetzt. Er soll nunmehr im Spitzenkampf der Regionalliga Nordost wertvolle Spielpraxis sammeln und im Sommer nach Halle zurückwechseln. „Isi ist ein junger talentierter Stürmer, der uns mit seiner Unbekümmertheit und seiner Schnelligkeit weiterhelfen kann“, ist Trainer Wolfgang Wolf überzeugt. Lok Leipzig hatte den neuen Spieler unter anderem beim Hallenmasters am Anfang des Monats in Markranstädt eingesetzt und seine Leistungsstärke getestet.