Lok Leipzig kämpft gegen ein dickes Loch in den Maschen

Leipzig. Sepp Maier oder Gerry Ehrmann – die Kult-Torwartrainer galten als Legenden ihres Faches und hatten der Konkurrenz in Zeiten von aufkommender Datenanalyse eines voraus: jahrzehntelange Erfahrung. Dass es auch anders geht, beweist seit mehreren Saisons Manuel Neuers Coach Toni Tapalovic, der als Voraussetzung für den einstigen Bayern-Wechsel des Nationalkeepers angeheuert wurde.

Auch Dennis Dickmann will den Gesetzen der Alteingesessenen trotzen. Seitdem Maik Kischko im Sommer 2021 den 1. FC Lok Leipzig als Torwarttrainer verließ, ist der 25-jährige Schlussmann nicht nur Kaderspieler, sondern kümmert sich auch um das Training der Probstheidaer Keeper. Und das mit Ambitionen. „Ich konzentriere mich auf die Torwarttrainerlaufbahn. Ich bin noch jung, alles ist möglich“, verrät der dritte Mann im Trainerstab neben Chefcoach Almedin Civa und Assistent Robert Weiße.

Elfmal ohne Gegentor

Für die Karriere an der Seitenlinie sammelt der gebürtige Jenaer fleißig Know-How. Als Sportwissenschafts-Student und B-Lizenz-Inhaber sind die Weichen gestellt, zudem sei „es ein sehr, sehr guter Anfang bei Lok in der Regionalliga .“

Dass Dickmanns Arbeit mit dem zwei Jahre älteren Stammkeeper Jan-Ole Sievers Früchte trägt, lässt sich an der Zahl der Gegentore ablesen: Nur 17 Mal musste Sievers hinter sich greifen (Liga-Bestwert), in elf Partien behielten die Probstheidaer eine weiße Weste. „Er macht das richtig stark“, lobt der Übungsleiter seinen Schützling, mit dem ein freundschaftliches Verhältnis bestehe.

Fragezeichen hinter Sievers

Eine Ersatzlösung ist noch nicht gefunden und wird am Sonnabend in der Partie beim FC Carl Zeiss Jena (14:05 Uhr, MDR) auch nicht auf der Bank sitzen. Civa, der als Sportdirektor auch für die Transfers zuständig ist, spricht von einer schwierigen Situation. „Der Zeitpunkt ist kompliziert, im Sommer ist die Suche einfacher“, verrät er. Die Probleme: Die Keeper haben wenig Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Sievers ist die unangefochtene Nummer eins, die Qualität einer Nummer zwei soll dennoch für einen vernünftigen Konkurrenzkampf im Sommer reichen. „Jeder weiß, dass er sich erstmal hinten anstellen muss“, so Civa.