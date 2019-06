Lok Leipzig kassiert Klatsche gegen Viktoria Köln

Leipzig. Vor der Partie gegen Drittliga-Aufsteiger Viktoria Köln gab sich Lok-Trainer Björn Joppe ganz entspannt. Nach einer Woche, in der wegen der Hitze nicht mit vollem Einsatz trainiert werden konnte, sah er das zweite Testpiel gegen einen erneut höherklassigen Gegner zwei Tage nach der 1:3-Niederlage gegen Erzgebirge Aue eher als „zusätzliche Laufeinheit“. In der Defensive kompakt stehen, gut gegen den Ball arbeiten, vorne ein bisschen mitspielen, so die Hausaufgaben für seine Elf. „Auf das Ergebnis schaue ich nicht so“, sagte Joppe, „aber wir wollen uns auch keine Klatsche einfangen.