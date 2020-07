Lok Leipzig kriegt Ecken, Kanten und Konturen und Damir Mehmedovic aus Slowenien

Leipzig. Was lange unförmig war, bekommt Ecken, Kanten, Konturen und Form. Der neue Kader und mithin die neue Saison des 1. FC Lok Leipzig wird von Tag zu Tag konkreter. Leistungsträger der vergangenen Spielzeit verlängerten und Bekannte aus der Regionalliga Nordost wie Tom Nattermann heuerten an. Großzügige Sponsoren, großzügige Spieler, die auf Gehalt verzichten und großzügige Fans, die in den vergangenen sieben Tagen über 20000 Euro gespendet haben, machen eine Aufbruchsstimmung trotz verpasster Aufstiegschance möglich. Die Verhandlungen mit den Profis, die gehalten werden sollen, sind fast vollständig abgeschlossen. So wurde am Montag die Verlängerung von Maik Salewski bis 2022 verkündet. Der Allrounder zählte im letzten Jahr zu den wichtigsten und auffälligsten Stützen im Lok-Spiel, auch oder wegen seiner 14 gelben Karten.