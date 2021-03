Lok Leipzig mit 1:1 im Test gegen junge Wölfe - Regionalliga-Restart nächste Woche?

Leipzig. Auf einmal könnte es ganz schnell gehen. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg haben schon vor geraumer Zeit grünes Licht gegeben, nun könnte ab nächster Woche der Berliner Senat – bleibt der Inzidenzwert in Berlin unter 100 – den ansässigen Regionalliga-Klubs ebenfalls das OK für den Spielbetrieb geben. Einer Wiederaufnahme der RL Nordost würde damit nichts mehr im Weg stehen. Schon in einer Woche sollen Nachholspiele absolviert werden, am Osterwochenende der erste gemeinsame Spieltag der Ost-Staffel der Vierten Liga seit Oktober 2020 ausgetragen werden.

Anzeige