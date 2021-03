Lok Leipzig mit toller Testfahrt: Die Blau-Gelben schlagen Bischofswerda 4:0

Leipzig. Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat sein drittes Testspiel im März klar und deutlich gewonnen. Gegen den Regionalligakonkurrenten Bischofswerdaer FV hieß es am Ende 4:0. Gespielt wurde auf dem malerisch im Wald gelegenen Kunstrasen in Naunhof, weil auf dem Gelände der Blau-Gelben in Probstheida gerade die Gästekabinen erneuert werden. Lok-Coach Almedin Civa gab fast allen Kickern Spielpraxis. Geschont wurden lediglich die angeschlagenen Gabriel Boakye und Nils Stendera sowie Stammtorhüter Jannes Tasche. Zudem fehlte wiederum Kapitän Paul Schinke, der gerade mit seiner Firma im Handel mit Masken und Corona-Tests erfolgreich mitmischt. Anzeige

Gelungenes Testspiel für Lok Leipzig

Die ersten zwanzig Minuten tat sich der 1. FC Lok Leipzig gegen die defensiv kompakt stehenden Bischofswerdaer schwer. Im Spielaufbau ging der Ball früh verloren, war der letzte Pass in die Tiefe nicht genau genug oder der Torabschluss zu ungefährlich. Das änderte sich in Minute 24: Lok setzte Bischofswerda mit konsequentem Pressing unter Druck und eroberte den Ball. Tom Nattermann behielt die Übersicht, legte auf Sascha Pfeffer quer, der keine Probleme hatte, das Leder im Tor zu versenken. Es war ein wenig der Flaschenöffner, denn anschließend erspielte sich Lok weitere Chancen. In der 27. Minute ersprintete sich Jäpel den Ball und überwand Gäste-Torwart Schneider. In der 30. Minute nutzte Mehmedovic einen Abpraller, nachdem Jäpel zwei Mal scheitert war, zum Halbzeitstand von 3:0.

DURCHKLICKEN: Das war der Testspielsieg von Lok Leipzig über den BFV 08 Der 1. FC Lok Leipzig (gelb) hat sein drittes Testspiel im März gegen den Regionalligakonkurrenten Bischofswerdaer FV deutlich mit 4:0 (3:0) gewonnen. © Christian Modla

Auch in der zweiten Spielhälfte dauerte es ein bisschen, bis Lok auf Touren kam. In der 63. Minute wurde Sturmtalent Goteh Ntignee schön freigespielt – der Kanadier nutzte die Chance, umkurvte den Torhüter und schob zum vierten Leipziger Treffer ein. In der 71. Minute hätte Ntignee weiter erhöhen können, scheiterte aber aus zehn Metern. Lok wartete danach mit weiteren Möglichkeiten auf. Aber auch Bischofswerda verbuchte einige Chancen und Ansätze, die allerdings nicht genutzt wurden.

Insgesamt war’s ein guter Test für den 1. FC Lok Leipzig: Gegen keineswegs schlechte Gäste gelang ein hoher Sieg, die spielerischen Ansätze waren sichtbar, alle Akteure bekamen Einsatzzeit, keiner hat sich verletzt.



Fragezeichen um Fortsetzung der Regionalliga

Bleibt die Frage nach einem möglichen Re-Start der Regionalliga Nordost, der zuletzt vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) kurzfristig avisiert wurde. In der kommenden Woche diskutieren Vereine und NOFV über mögliche Szenarien. Aktuell rückt ein Wiederbeginn der Regionalliga jedoch in weitere Ferne. Noch immer dürfen die sieben Berliner Teams keine Heimspiele absolvieren. Angesichts steigender Inzidenzen insbesondere in Berlin ist eine Änderung nicht in Sicht. Ebenso unsicher ist die Fortsetzung des Landespokals mit dem Achtelfinale Dresdner SC gegen Lok Leipzig. Hier berät der Sächsische Fußballverband am 29. März 2021 über mögliche Perspektiven.