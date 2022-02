Lok Leipzig möchte Erfolgsserie gegen Rathenow weiter ausbauen

Leipzig. Ein wenig nagte die letzte Niederlage noch an Bogdan Rangelov – im Trainingsspiel am Montag gelang ihm kein Treffer. „Ich will immer siegen und gebe immer 100 Prozent“, sagte der 24-jährige Stürmer des FC Lok auf der Pressekonferenz vor dem Match am Mittwoch gegen Optik Rathenow (19 Uhr, Plache-Stadion). Das vorangegangene Regionalligaspiel gegen Fürstenwalde habe ihm noch in den Knochen gesteckt. Im Schein des Flutlichtes soll es an diesem Mittwoch wieder besser laufen, die Serie von aktuell sechs Regionalliga-Siegen in Folge ausgebaut werden.

