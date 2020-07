Lok Leipzig nimmt Fahrt auf: Kader nimmt Konturen an, Piesteritz wurde 6:0 besiegt

Beim Testspiel in Piesteritz zeigte Lok Leipzig sehr gute spielerische Ansätze und siegte schlussendlich mit 6:0 (4:0) Toren. © Thomas Gorlt

Vor allem holte Trainer und Sportdirektor Almedin Civa aber junge, hungrige Talente, die sich bei Lok Leipzig weiterentwickeln und einen Namen machen wollen. Kurz vor der Verpflichtung steht Farid Abderrahmane (zuletzt Fortuna Köln). Den 24-jährigen kennt Civa aus der gemeinsamen Zeit beim SV Babelsberg: „Ich weiß, was er kann, will ihn haben – jetzt muss der Verein entscheiden.“ Keinen neuen Vertrag bekommt Maximilian Pommer, der in den letzten beiden Spielzeiten immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen hatte und Lok nach drei Jahren verlässt.