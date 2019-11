Lok Leipzig nur 2:2 gegen effektive Gäste aus Lichtenberg

Sebastian Reiniger, Wikinger, Zehner und Innenverteidiger in einer Person, in der 17. und Philip Einsiedel in der 58. Minute schocken Lok mit den einzigen beiden Möglichkeiten der Gäste, die mit kargen zwei Schüssen zwei Tore erzielen, eine brutale Effizienz der Lichtenberger. Die Spielfreude der Heimmannschaft leidet jedoch nicht unter den Gegentreffer: Lok rennt an, wechselt mit Romario Hajrulla und Milan Senic offensiv, nur ein das sehnsüchtig erwartete Tor soll nicht gelingen. Doch zum Glück gibt es Standards, werden sich Wolf und sein sichtlich mitfiebernde Co-Trainer Nicky Adler gedacht haben, denn auf die kann sich die Probstheidaer zurzeit verlassen. Nach 69 gespielten Minuten wurschtelt sich Ziane erneut nach einer Ecke zum 2:2-Ausgleich und Endstand. Alle fünf Tore aus den letzten drei Partien wurden damit nach ruhendem Ball geschossen.