Lok Leipzig ohne Chance gegen Gastgeber HFC

Fünfter Test, dritte Niederlage: Nach zwei Siegen in Folge gegen unterklassige Gegner unterlag Lok Leipzig gegen den eine Klasse höher spielenden Halleschen FC am Mittwoch in Bad Blankenburg mit 0:4. Seit Sonntag bereitet sich der Drittligist aus Halle an der dortigen Sportschule auf die neue Saison vor. Vor der prächtigen Kulisse des Thüringer Waldes begannen die Eisenbahner gallig: Erstes Lok-Foul nach einer Minute, erster Torschuss durch Neuzugang Stephané Mvibudulu nach zwei Minuten. Die erste gute Chance hat wenig später Aykut Soyak – sein Freistoß aus aussichstreicher Position fliegt jedoch in die Mauer. Nach zehn Minuten finden die Hallenser besser rein: Nach einem Stockfehler von Patrick Wolf zielt Halles Mittelfeldmotor Toni Lindenhahn knapp daneben. Immer deutlicher übernehmen die Rot-Weißen die Kontrolle. Nach einer Ecke köpft Stürmer Sebastian Mai knapp vorbei (19.). Lok kann sich Mitte der ersten Hälfte selten befreien. Der agile Mvibudulu meldet die Probstheidarer mit einem Flachschuss zurück – HFC-Keeper Müller ist trotz kurzer Distanz zur Stelle. In der 35. Minute verliert Linksverteidiger Leon Heynke nach einem Zweikampf in der gegnerischen Hälfte den Ball – während der Neuzugang aus Magdeburg noch Foulspiel reklamiert, kombiniert sich Halle schnell nach vorne: Der 19-jährige Julian Guttau schießt flach ab, Kirsten-Ersatz Lukas Wenzel ist im Lok-Tor ohne Chance. Zuvor hatte er noch klasse im Eins gegen Eins gegen Sebastian Mai pariert. Kurz vor dem Pausenpfiff wird Lok wieder stärker – einen Aufsetzer aus der Distanz kann Tom Müller gerade so zur Ecke klären.