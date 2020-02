Lok Leipzig schlägt Auerbach: Wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen

Coach Wolfgang Wolf nahm drei Wechsel in der Anfangsformation im Vergleich zum 2:2-Unentschieden im Spitzenspiel bei Energie Cottbus am letzten Wochenende vor: Verzichten musste er auf David Urban (Gelbsperre) und seinen Sohn Patrick (Muskelfaserriss), zudem blieb Leon Heynke auf der Bank. Dafür begannen Peter Misch in der Innenverteidigung, Niklas Brandt im defensiven Mittelfeld und Kevin Schulze als Linksverteidiger. Von Beginn an setzte Lok die ultradefensiv agierenden Auerbacher unter Druck, die sich mit einer Fünferkette in der Abwehr und einem Viererblock im Mittelfeld davor verschanzten. Doch schon nach vier Minuten die erste große Möglichkeit für die Hausherren, als Djamal Ziane eine Flanke von links gut aufs kurze Eck köpfte, aber Auerbachs Torwart Stephan Schmidt fantastisch parierte. Das nächste Ausrufezeichen setzte Kevin Schulze in der 15. Minute, als er einen Gewaltschuss aus 25 Metern ans Gebälk hämmerte. Konsequent spielte Lok ein ums andere Mal nach vorne und wurde in der 19. Minute mit der Führung belohnt. Matthias Steinborn lief steil, wurde aber im Strafraum von Auerbachs Sieber vom Ball getrennt.