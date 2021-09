Lok Leipzig setzt weiter auf 3G: Schwere Vorwürfe von SPD-Politiker Karl Lauterbach

Leipzig. Der Fußball-Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig will auch in den kommenden Heimspielen auf die 3G-Regelung setzen und getesteten Fans den Eintritt in das Bruno-Plache-Stadion ermöglichen. Dabei könnte der Leipziger Verein ab dieser Woche mit einem 2G-Modell arbeiten und so sowohl weitere Lockerungen im Stadion ermöglichen als auch zusätzliche Zuschauer auf die Tribünen lassen. Doch die Blau-Gelben entschieden sich dagegen, was nun zu einer Debatte auf der Social Media Plattform „Twitter“ gesorgt hat.

