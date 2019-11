Lok Leipzig-Spieler Salewski: "Wir wollen ins Pokalfinale"

Wolf gegen VfL Plauen zurück

Pokalreise ins Finale?

Die Vogtländer rangieren derzeit auf Platz vier der Oberliga, haben die letzten drei Partien gewonnen und spielen am Sonntag vermutlich das Spiel ihres Lebens. Lok tut gut daran, diesen Gegner nicht zu unterschätzen. „Wir sind im Viertelfinale, da ist kein Team mehr Kanonenfutter“, weiß auch Salewski. Im Achtelfinale gegen Auerbach schoss er mit einem Traumvolley das wichtige 1:0. Nun soll die Pokalreise weitergehen. Das Ziel: „Wir wollen ins Finale!“

Der 30-Jährige ist dennoch gelassen. Schließlich hat er seit Kurzem wieder seine geliebte Fahrgemeinschaft mit Kumpel Benni Kirsten. Beide leben in Dresden, reisen immer gemeinsam aus der Landeshauptstadt nach Probstheida. „Mit Benni wird es nie langweilig. Alleine war es schon anstrengend“, erinnert sich Salewski.

Ob er am Sonntag wieder im Zentrum ran darf oder wie in Halberstadt als Rechtsverteidiger, wisse er noch nicht: „Hauptsache, ich spiele von Anfang an – egal wo.“ Dies sei Entscheidung des Trainerteams. „Wenn der Trainer was sagt, wird das durchgezogen“, so Salewski. Das wird ein Coach gerne hören – egal ob Björn Joppe, Wolfgang Wolf, Rainer Lisiewicz oder Nicky Adler.