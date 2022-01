Lok Leipzig spielt Testturnier in Halle und kassiert 6000 Euro Strafe

Leipzig. Umschalten, direktes Passspiel, keine langen Bälle – Almedin Civas Schwerpunkte in der Wintervorbereitung sind nicht nur zu erkennen, sondern werden von Lok Leipzigs Kaderspielern mustergültig umgesetzt. Zwei Mal am Tag trainieren die Probstheidaer, um sich auf die lange und coronabedingt ungewisse Rückserie vorzubereiten. Für den Kopf ist dieser Modus keine Selbstverständlichkeit, bestätigen Civa und seine Schützlinge. Umso dankbarer wird wohl daher der Test in Halle aufgenommen werden, der sich kurzfristig von einem Testspiel gegen den VfL Halle zu einem Dreierturnier entwickelte. Neu hinzugekommen ist der Hallesche FC, der als Drittligist das Niveau noch einmal nach oben schraubt.

Anzeige