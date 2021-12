Lok Leipzig startet digitale Ticket-Aktion für den guten Zweck

Leipzig. Die anstehenden Geisterspiele sorgen bei den Fußballvereinen der Region nicht unbedingt für Begeisterung. Erneut fehlen die so wichtigen Ticketeinnahmen für die Clubs der ersten bis vierten Fußballligen und eigentlich noch viel schlimmer: es fehlt die Stimmung, die ein Fußballspiel erst zu einem richtigen Event macht. Statt den Fans nachzuweinen, will der 1. FC Lok Leipzig lieber anpacken und hat kurzfristig eine digitale Ticket-Aktion für den guten Zwecken ins Leben gerufen.

Für das Heimspiel gegen Optik Rathenow am Sonntag, 12. Dezember um 13 Uhr, starten die Blau-Gelben nun den digitalen Ticket-Verkauf. „Alle Plätze stehen zur Verfügung und können wie gewohnt online oder im Fanshop zu den üblichen Preisen erworben werden. Dauerkarten behalten für dieses Spiel ihre Gültigkeit, deren Spendenanteil übernimmt der 1. FC Lok“, so der Verein in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Idee aus Probstheida: 50 Prozent der Ticketeinnahmen gehen an gemeinnützige Vereine aus dem eigenen Stadtteil. So sollen auf der einen Seite die Fußballer nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben und auf der anderen ein guter Zweck erfüllt werden. Explizit sollen der Regenbogenkinder e.V. Leipzig und der Bürgerverein Probstheida profitieren.