Lok Leipzig stolpert bei Tasmania Berlin: Schlusslicht mit erstem Punkt seit November

Leipzig. Seinen Einstand hat sich Koray Gökkurt sicherlich anders vorgestellt. Der neue Co-Trainer und Nachwuchsleiter vom 1. FC Lok Leipzig nahm am Sonnabend beim Auswärtsmatch gegen Tasmania Berlin zum ersten Mal auf der Bank neben Chefcoach Almedin Civa Platz, wo er bis September Civas Assistent Robert Weiße aufgrund dessen persönlichen Auszeit vertritt. Drei Punkte und eine Neun-Punkte-Woche schenkten seine Schützlinge ihm jedoch nicht: Gegen das Schlusslicht der Regionalliga Nordost bissen sich die Probstheidaer die Zähne aus und trennten sich 1:1. Kapitän Sascha Pfeffer glich in Minute 50 per feinem Schlenzer aus und verhinderte die Blamage.

