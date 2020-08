Lok Leipzigs Trainer Civa: „Eklig zu sein, heißt nicht unfair“

Wenn Ihr Team zwei Pokalspiele im August gewinnt, winkt der Start im DFB-Pokal gegen Hoffenheim. Wie sehr motiviert diese Chance Ihre Kicker? Egal, gegen wen es geht: Landespokalsieger zu sein, muss genug Ansporn sein. Ich habe 15 Mal DFB-Pokal gespielt. Gerade in meinen jungen Jahren war das eine riesige Erfahrung. Wann hast du denn schon mal die Chance, gegen einen Bundesligisten, also gegen Top-Profis zu spielen? Das Besondere: Wir hätten die Chance, in zwei Wochen das Finale im eigenen Stadion zu spielen, dabei in unserer eigenen Kabine zu sitzen. Auch die finanzielle Seite ist wichtig. Also der Bonus, den der Verein bekäme – gerade nach der Krise.

Wie hat Lok Sie geangelt? Alles verlief über Wolfgang Wolf: Im Mai hat er angerufen, wir haben uns getroffen und über drei Stunden gesprochen. Das war schon sehr passend. Beim zweiten Termin war schon klar, dass sie mich haben wollen – für die dritte oder vierte Liga.

Was bedeutet es Ihnen, in Wolfgang Wolfs Fußstapfen zu treten? Für mich ist es sehr schade, dass wir es nicht gemeinsam machen. Mein Wissen und seine Erfahrung hätten gut zusammen gepasst. Ich denke, wir hätten dieselbe Sprache gesprochen. Für die 3. Liga war es gemeinsam geplant. Nun sind es andere Umstände, vom Finanziellen her hat der Verein viel zurückgeschraubt. Aber ich liebe Herausforderungen.

Fanden Sie nach dem verpassten Aufstieg Lok im Tal der Tränen vor? Die ersten Tage waren alle ganz schön am Boden, aber das ist normal. Ein guter Sportsmann wird man nur, wenn man begreift, dass Niederlagen dazugehören. Der Fußballgott ist immer gerecht, irgendwann gleicht es sich aus. Und manchmal kann ein Aufstieg auch zu früh kommen.

Lok muss den Gürtel enger schnallen. Wie viel Professionalität bleibt noch? Professionalität erkenne ich nicht auf dem Gehaltszettel, sondern daran, wie wir arbeiten. Das Team wurde verjüngt, wir können aber weiter zweimal am Tag trainieren. Im Fußball geht es schnell hoch und runter, deshalb sollte man an den Strukturen arbeiten, sich fragen: Was ist mit dem Nachwuchs, mit der Infrastruktur? Den Verein gab es vor 100 Jahren und ihn soll es auch in 100 Jahren noch geben.

Sie haben vor 17 Jahren beim VfB gespielt. Was hat sich in Probstheida verändert? Mit 2003 ist es nicht zu vergleichen. Die Plätze waren damals uneben. Die Halle samt Kunstrasen ist jetzt neu, da war ich baff. Sicher gibt es Probleme mit der Bewässerung – die sind aber normal. Die Mitarbeiter sind toll, sie machen alles, was in ihren Kräften steht. Lok ist für mich unter den Top 5 der Liga, was das Trainingsgelände angeht. Sicher kann man Millionen für Krafträume etc. ausgeben. Aber ob alt oder neu: Ein Kilo wiegt immer ein Kilo.

Empfanden Sie das Budget für Ihr Team als gering? Wenn man es mit den letzten zwei Jahren vergleicht, muss man von sehr gering sprechen. Dennoch: Ich wollte acht Stammspieler halten, immerhin sieben sind geblieben. Das kann in Kombination mit den jungen, hungrigen Leuten unsere Stärke sein.

Für welchen Fußball stehen Sie? Ich mag Offensivspiel mit ein, zwei Kontakten, mit Zirkulation. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Umkehrspiel ist wichtiger. Wir wollen eklig, läuferisch top und in den Zweikämpfen stark sein. Nach der Balleroberung muss es schnell nach vorn gehen. Ich bin der Erste, der ausflippt, wenn es Querpässe hagelt. Ohne unbedingten Willen geht es aber nicht. Eklig zu sein heißt nicht unfair. Dazu stand ich schon als Spieler – das will ich auch sehen.

Wird es am Samstag in erster Linie ein Pokalfight? Fight bedeutet für mich, nach Ballverlust die Kugel unbedingt wieder zu kriegen. Aber wir wollen den Ball nicht nach vorn kloppen, sondern zeigen, was wir uns spielerisch erarbeitet haben.