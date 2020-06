Lok Leipzig trainiert für die 3. Liga: „Hier haben sie den Kopf frei“

Die Blau-Gelben trainierten ein letztes Mal öffentlich im „Campo Egidius Braun“ in Abtnaundorf. „Ich gebe alles vor!“ sagte Trainer Wolfgang Wolf. So finden die Kicker von Lok Leipzig beste Bedingungen vor, um das Hinspiel gegen des SC Verl am Donnerstag (17 Uhr im MDR und Magenta TV) erfolgreich bestreiten zu können.