Lok Leipzig trennt sich von Coach Björn Joppe – Wolf übernimmt

Neuer Trainer wird bis auf Weiteres Sportdirektor Wolfgang Wolf. Der 62-jährige Ex-Bundesliga-Coach (u.a. VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock) soll bereits am Montag beim Heimspiel gegen den SV Babelsberg an der Seitenlinie im Bruno-Plache-Stadion stehen.

Hinter den Kulissen brodelte es offenbar

Zu den Hintergründen der Trennung hielt sich der Klub am Samstag bedeckt. „Weitere Stellungnahmen dazu wird es seitens des Vereins nicht geben“, hieß es in der Mitteilung. Zum Bild-Bericht sagte Lok-Sprecher Martin Mieth dem Sportbuzzer: "Wir werden das nicht kommentieren." Die Verantwortlichen aus Probstheida waren für weitere Nachfragen telefonisch nicht erreichbar.

Joppe hatte den Trainerposten bei Lok Leipzig im September 2018 übernommen und führte das Team vom Tabellenkeller auf den sechsten Platz am Ende der Regionalliga-Saison. Die Vereinsspitze dankte dem Wuppertaler am Samstag "für seine erfolgreiche Arbeit in Probstheida ganz herzlich". Vergangene Woche hatte Joppe die Blau-Gelben noch mit einem 4:1-Sieg in Auerbach ins Sachsenpokal-Achtelfinale geführt.