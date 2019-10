Lok Leipzig trifft auf Tabellenschlusslicht Bischofswerda

„Es war extrem wichtig heute!“, sagte Paul Schinke erleichtert nach dem 1:0-Sieg des 1. FC Lokomotive Leipzig gegen den Vorletzten aus Babelsberg am Montagabend. Keine einfache Aufgabe trotz der klaren Verhältnisse auf dem Papier, auch wegen der Trainer-Turbulenzen in Probstheida. Mittelfeldregisseur Schinke guckte jedoch nach Abpfiff bereits in die Zukunft: „Die nächsten zwei Wochen müssen wir jetzt erst einmal liefern.“

Nur drei Punkte Rückstand

Nächste Hürde: Am Freitag um 16 Uhr in Bischofswerda. Die Leipziger sind zu Gast beim Bischofswerdaer FV 08, Schlusslicht der Liga mit mageren fünf Punkten und erschreckenden vierzig Gegentoren in zwölf Spielen. Müsste wieder eine klare Sache sein, findet auch Rainer Lisiewicz. „Da gibt es nur eins: gewinnen“, erklärt der Fußballlehrer, der bis zum Winter gemeinsam mit Wolfgang Wolf auf der Trainerbank sitzen wird. Sein Aufgabenfeld wird sich jedoch im Vergleich zur Joppe-Ära nicht ändern. „Wenn es mein Lehrerjob zulässt, werde ich beim Training sein. Ich werde mich viel unterhalten, mit allen reden, viel kommunizieren. Das hat beim letzten Spiel auch gut geklappt.“

Er bleibt damit ein wichtiger Bestandteil in der Mission Aufstieg. Als Tabellendritter hat Lok nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Hertha BSC II, in den nächsten Wochen warten vermeintlich einfachere Gegner auf die Messestädter, gegen die sich ein Aufstiegskandidat keine Punktverluste leisten darf.

„Müssen immer ans Maximum gehen“

Matthias Steinborn ist sich dessen bewusst. „Alle müssen sich jetzt auf Fußball konzentrieren“, fordert der Siegtorschütze von Montag, denn: „Wir haben etwas Großes vor!“ Dafür braucht es Ruhe im Verein, die laut Lisiewicz wieder eingekehrt sein soll. „Gelassenheit herrscht jedoch nicht“, beteuert der 70-Jährige. „Die Anspannung muss weiter hochgehalten werden.“

Eine Maßnahme des neuen Coaches Wolfgang Wolf: Abschlusstraining am Donnerstag zur gleichen Zeit wie die ungewöhnliche Anstoßzeit, die aufgrund des fehlenden Flutlichts im Volksbank-Sportpark-an-der-Wesenitz sowie wegen Sicherheitsvorkehrungen am Wochenende in der Region zu Stande gekommen ist. In Wolfs zweiter Partie als Lok-Coach gehen er und sein Team erneut als haushoher Favorit auf Feld. Trotzdem wird er Paul Schinke zustimmen in seiner Ansage an sein Team: „Wir sind nicht die Übermannschaft, deshalb müssen wir immer ans Maximum gehen.“

