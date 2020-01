Lok Leipzig verliert Geheimtest gegen Carl Zeiss Jena

Es geht in die ernste Phase beim 1. FC Lok Leipzig zwei Wochen vor Ligabeginn. Nicht nur die Testspielgegner werden hochklassiger, auch gewonnene Aufschlüsse aus solchen Kicks sollen im Verborgenen bleiben. So wurde das Aufeinandertreffen der Leipziger mit dem Drittligisten Carl Zeiss Jena am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgespielt.