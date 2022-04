Lok Leipzig verliert Heimspiel gegen den Chemnitzer FC

Leipzig. Es bleibt dabei: Gegen Spitzenteams kann der 1. FC Lok Leipzig zu Hause nicht gewinnen. Obwohl die Probstheidaer im Regionalliga -Klassiker gegen den Chemnitzer FC ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannten, gingen am Ende die Gäste dank eines Foulstrafstoßes mit 2:1 (1:1) als Sieger vom Platz. Es war eine bittere Niederlage für die Blau-Gelben, die über 90 Minuten das tonangebende Team waren.

Beide Teams geben Gas

Die erste Halbzeit bot für die 3581 Zuschauer alles, was das Fußball-Herz höher schlagen lässt. Beide Teams liefen mit offenem Visier auf und boten rassige Zweikämpfe, schnörkelloses Kombinationsspiel und Torraumszenen en masse. Gleich die ersten beiden Einschussmöglichkeiten wurden jeweils genutzt: Theo Ogbidi hämmerte den Ball aus vollem Lauf zum 1:0 ins rechte Angel (5.). Wenig später schoss Brügmann einen sehenswerten Schuss aus der Drehung von der Strafraumgrenze in den rechten Knick (7.).

Andere Vorzeichen in Hälfte Zwei

In der zweiten Hälfte veränderten sich die Vorzeichen etwas. Chemnitz war nun mehr auf eine stabile Defensive bedacht, riskierte weniger. Die Blau-Gelben hingegen weiterhin mit Vollgas nach vorne und auch mit guten Möglichkeiten. Von Chemnitz offensiv weit und breit nichts zu sehen – bis zur 67. Minute. Da startete der kurz zuvor eingewechselte Roscher auf links in den Strafraum, wo er von Eric Voufack zwar gestoppt wurde, aber eben nur durch ein Foul. Den Elfmeter verwandelte Campulka sicher. Der 1. FC Lok versuchte es nun mit wütenden Angriffen, aber ohne Fortune, als Bogdan Rangelov aus Kurzdistanz in Dogan seinen Meister fand (74.) und Ogbidi aus dem Gewühl das Zielwasser fehlte (78.).