Lok Leipzig verliert Tabellenführung

In einer zerfahrenen und weitgehend unansehnlichen ersten Halbzeit tauchte die Loksche vor 300 mitgereisten Fans kaum vor des Gegners Kasten auf. Ein Freistoß von Soyak (39.) sowie ein Schuss aus der Nahdistanz von Matthias Steinborn, der ein Foul von Alexander Morosow und damit Elfmeter reklamierte, waren die einzigen nennenswerten Gelegenheiten vor der Pause.

Auerbach. Nur einen Erfolg hatte der 1. FC Lok seit 2008 in zehn Pflichtspielen beim VfB Auerbach gefeiert. Das war beim 4:1 im Sachsenpokal im vergangenen November. Und auch beim Duell am vergangenen Dienstag im VfB-Stadion verpasste der nun gestürzte Regionalliga-Tabellenführer beim 1:1 (0:0) einen Dreier. Coach Björn Joppe brachte gegenüber dem 2:0 gegen Optik Rathenow Pascal Pannier für Maik Salwski (Gelbsperre), Matthias Steinborn für Stephane Mvibudulu, Kapitän Robert Zickert für Leon Heynke und Aykut Soyak für Romario Hajrulla (Zerrung).

Lok Leipzig büßte in dem Auswärtsspiel in Auerbach nicht nur zwei Zähler, sondern auch die Tabellenspitze ein. © Thomas Gorlt

Der Kick blieb pomadig, viel Kleinklein, wenig Sehenswertes. Unterdessen hatte Hertha BSC durch das 4:1 in Meuselwitz die Spitze übernommen. Durch Zimmermanns VfB-Führung (73.) schien sie endgültig dahin, doch Soyak egalisierte mit einem schönen Flachschuss nur drei Minuten später. Kurz vor Schluss verpasste Auerbach nach einem Patzer von Wenzel das 2:1, Berger hatte nach hartem Einsteigen zuvor glatt Rot gesehen. Tabellenführung adé für den nach wie vor ungeschlagenen 1. FC Lok, der sie sich am Sonntag in Meuselwitz aber schon zurückholen kann.