Lok Leipzig verpasst Sprung an die Tabellenspitze - 0:0 gegen Viktoria Berlin

Mit altbewährter Formation und in Gummistiefeln bleibt Wolfgang Wolf damit zwar weiterhin als Cheftrainer ungeschlagen, doch mit dem häufig lethargischen und tempolosen Auftritt seiner Mannschaft bei matschigen Verhältnissen wird er kaum zufrieden sein. Hauptproblem: Lok biss sich an der besten Abwehr der Liga (14 Gegentore) die Zähne aus, hoffte auf Fehler, bekam jedoch keine angeboten. So verwunderte es auch nicht, dass Loks erste richtige Torchance erst in der 66. Minute notiert werden konnte. Per starker Effetschusstechnik knallte Mittelfeldorganisator Maik Salewski den Ball die Latte.