Lok Leipzig verpatzt Generalprobe

Probstheida. Doppelte Generalprobe am Samstag im Bruno-Plache-Stadion: Sowohl für Lok Leipzig als auch für Gegner Wuppertaler SV – ebenfalls Regionalligist, allerdings in der Weststaffel – war es der letzte Test vorm Punktspielstart. Entsprechend fit und hoch motiviert starteten beide Teams in die Partie, schließlich ging es auf beiden Seiten für viele der Kicker auch noch darum, sich für die jeweilige Startformation in der nächsten Woche zu empfehlen. Bei den Gästen aus Wuppertal schlugen übrigens zwei alte Bekannte mit auf: Neu-Trainer Andreas Zimmermann coachte früher Carl-Zeiss Jena und gewann in der letzten Saison mit dem VSG Altglienicke beide Duelle gegen Lok Leipzig. Ebenfalls neu ist Stürmer Gianluca Marzullo, der einst anderthalb Jahre in Blau-Gelb spielte und in dieser Zeit mit zahlreichen Toren zum Publikumsliebling avancierte. Durchaus bekannt in Wuppertal ist wiederum Loks Teamchef Björn Joppe, der im Bergischen geboren und aufgewachsen ist, bevor er beim VfL Bochum Fußballprofi wurde. Bei bestem (Bade-)Sommerwetter tasteten beide Mannschaften sich nicht lange ab, sondern spielten von Beginn an mit dem Fuß auf dem Gaspedal und offenem Visier. Lok trat dabei dominant auf wie ein Boxchampion, war sehr offensiv eingestellt, bestimmte über weite Teile die Partie, kombinierte gut, war torgefährlich – und das gleich zu Beginn, aber Zianes Kopfball aus kurzer Entfernung war einfach zu unplatziert, um Gästekeeper Edin Pepic überwinden zu können (2. min).

Aber auch Wuppertal fühlte sich wohl in seiner Rolle des Herausforderers und füllte diese von Beginn an wunderbar aus: Die Blau-Roten standen tief in der eigenen Hälfte, aber wenn die Chance zum Kontern kam, schwärmten sie blitzschnell und oftmals brandgefährlich aus. So wie in der sechsten Minute, als Nedim Pepic den Ball über die linke Seite trieb und in der Mitte Beyhan Ametov bediente, der aus sieben Metern nur noch ins lange Ecke netzen musste.

Traumtor zum Träumen

Wenig später die Chance auf den Ausgleich per Strafstoß, weil WSV-Torwart Pepic Lok-Stürmer Stephane Mvibudulu gelegt hatte. Sascha Pfeffer trat an, verlud den Keeper und verwandelte flach rechts zum Ausgleich (9. min). Danach besaß Lok Leipzig ein klares Chancenplus, war aber vorm Tor zu ungenau und mitunter auch etwas glücklos. Dagegen war von Wuppertal nicht viel zu sehen, bis Knechtel bei einem Konter ein Achtungszeichen setzte – seinen Schuss von halblinks konnte Lukas Wenzel gerade noch um den Pfosten lenken (38. min). Als alle damit rechneten, dass es mit einem Remis in die Pause ging, überraschten die Gäste mit einem Traumtor: Wenzel konnte eine Flanke nur per Faust klären, so dass der Ball vor die Füße von Noah Salau fiel, der per Dropkick sofort abzog – unhaltbar rauschte sein Schuss genau ins linke Dreiangel (43. min).

Auch in der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: Lok spielte konsequent nach vorne, machte das auch alles andere als schlecht, und erspielte sich zahlreiche Chancen. Alleine ein Tor aus laufendem Spiel wollte nicht gelingen. Alle Möglichkeiten hier aufzuzählen, ist fast nicht möglich, aber das Bild war stets dasselbe: Egal ob Mvibudulu, Ziane, Zickert, Schinke oder Senic sich probierten – entweder ging der Ball neben das Tor oder Pepic wehrte ab. Wesentlich defensiver aber auch wesentlich effektiver waren die Gäste. Zunächst war’s wiederum ein Schuss wie ein Strich, diesmal von Nesseler, der aber nur das Außennetz streifte (51. min).

In der 79. Minute dann die Entscheidung per Konter: Bei einem langen Steilpass der Wuppertaler sah Wenzel alles andere als glücklich aus, als er mit dem Fuß im Rasen hängen blieb, Saric steckte durch auf Marzullo, der nur noch an einem Verteidiger vorbei ins Tor schieben musste.

Die Defensive stand schlecht

Daheim mit 1:3 Toren gegen einen Gegner aus dem Mittelfeld der Regionalliga West verloren: Die Generalprobe vorm Punktspielstart gegen Hertha BSC II (Freitag, 19:30 Uhr, Bruno-Plache-Stadion) ging gegen bissige Wuppertaler ordentlich daneben. Offensiv zeigte sich Lok Leipzig durchaus stark, was fehlte war eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vorm Tor, um einige der zahlreichen Chancen in Tore umzumünzen. Was außerdem noch fehlte, war die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive – nach Ballverlusten stand die Lok-Abwehr, nicht nur gegen Wuppertal, oftmals viel zu offen. Gefährliche Konter mit einfachen Toren für die Gegner waren die Folge. Es sind einige Stellschrauben, an denen Teamchef Joppe und seine Mannschaft noch drehen müssen, um nach der Generalprobe nicht auch die Premiere zu verpatzen. Lok Leipzig: Wenzel – Urban, Wolf (85. Misch), Zickert – Berger (46. Senic), Pfeffer (68. Vignati), Schinke, Soyak (46. Pannier), Schulze – Ziane, Mvibudulu (68. Heynke)

Tore: 0:1 Ametov (6.), 1:1 Pfeffer (9. FE), 1:2 Salau (43.), 1:3 Marzullo (79.)

Zuschauer: 692 Carsten Muschalle

