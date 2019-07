Lok Leipzig verpflichtet mit Alejandro Vignati siebten Neuzugang

Sportdirektor Wolfgang Wolf äußerte sich zuversichtlich: „Alejandro wird die Trainingsrückstände schnell aufholen. Er hat ein gutes taktisches Verhalten, dass Passspiel stimmt und er ist zweikampfstark.“ In der Rückrunde der Saison 2018/2019 war Vignati an den NK Bosna Visoko ausgeliehen und absolvierte in der zweiten Liga in Bosnien-Herzegowina zwölf Spiele.