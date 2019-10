Lok Leipzig: Vor dem Sachsenpokalspiel ist Derby-Frust verflogen

Leipzig. „Welche Aufbauarbeiten?“ entgegnet Björn Joppe locker. Die Niederlage im Derby am Sonntag gegen Chemie sei schnell abgehakt worden, versichert der Teamchef des 1. FC Lokomotive Leipzig, obwohl seine Männer sichtlich geknickt nach Probstheida zurückkehrten. Nix, was überbewertet werden muss, meint Joppe: „Es war wie bei jeder anderen Niederlage. Am Montag war alles wieder vergessen.“ Analysiert wurde trotzdem: „Wir hatten 79 Prozent Ballbesitz und 77 Prozent angekommene Pässe. Es lag nur an der Körpersprache.“

Die wird am Sonnabend ganz anders aussehen müssen, wenn die Leipziger um 14 Uhr im Sachsenpokal gegen den Angstgegner VfB Auerbach antreten. Die Gastgeber haben seit 2008 gegen Lok nur ein einziges Mal verloren. Im November 2018. Damals hieß das Ergebnis 4:1 und könnte Mut machen: Es war ebenfalls im Pokal.