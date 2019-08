Lok Leipzig vor Pflichtaufgabe gegen Optik Rathenow

Leipzig. Es war reichlich Spektakel, was der 1. FC Lok Leipzig und Energie Cottbus letzten Sonnabend im Bruno-Plache-Stadion boten: fünf Tore, ein Platzverweis samt Rudelbildung und eine blau-gelbe Aufholjagd, die mit einem 3:2-Sieg belohnt wurde. „Nicht nur für die Fans – auch für uns war es spannend“, erinnert sich Teamchef Björn Joppe an die hitzige Partie und seine Gefühlslage. „Trotz der Überzahl in der zweiten Halbzeit haben wir absolut verdient gewonnen. Der Charakter de Mannschaft stimmt.“

Doppeltorschütze Djamal Ziane pflichtete seinem Trainer bei. „Wir haben unsere Moral in dieser Saison schon zweimal bewiesen.“ Auch beim Saisonauftakt gegen Hertha II hatte Lok einen Rückstand in einen Sieg (2:1) umgebogen.

Lohn des überzeugenden Saisonstarts mit zehn Punkten aus vier Spielen: Erstmals in der Vereinsgeschichte grüßt Lok von der Regionalligaspitze. Nach hochkarätigen Auftaktgegnern wie Erfurt und Cottbus trifft der Tabellenführer nun auf die vermeintlich leichteren Gegner Optik Rathenow (Freitag, 19 Uhr), Auerbach (27.8.) und Meuselwitz (1.9.). „Aber genau das sind die schwersten Spiele“, warnt Trainer Joppe. „Rathenow versucht, seine Gegner durch Härte aus dem Rhythmus zu bringen. Wir müssen uns unseren Fußball wie bisher auch erarbeiten. Es wird ein Geduldsspiel.“

In der Vergangenheit tat sich Lok gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte des Öfteren schwer. Stürmer Djamal Ziane betont deshalb: „Die nächsten Spiele geben den Ausschlag. Gegen mitspielende, starke Gegner sahen wir bislang immer gut aus.“ Das nötige Selbstbewusstsein ist nach den jüngsten Erfolgen vorhanden. „Wir sind gut drauf, spielen am Freitag zuhause – da muss uns überhaupt erst mal jemand schlagen.“ Für den Stürmer mit algerischen Wurzeln endete mit seinem Doppelpack eine lange Durststrecke im „Bruno“ – zuletzt hatte er an der Connewitzer Straße im Mai 2018 getroffen.

„Ich hatte mich gegen Energie in der Halbzeit geärgert, dass ich vor der Pause einen Hochkaräter liegengelassen habe. Aber die Jungs haben mich in der Kabine aufgebaut“, berichtet der 27-Jährige, der fünf Jahre in Cottbus spielte. Nach seinen zwei Toren war der Ärger aber schnell vergessen. „Außerdem kenne ich keinen, egal ob erste oder achte Liga, der jeden reinmacht.“

Nach dem Weggang des langjährigen Kapitäns Markus Krug ist Ziane gar Loks dienstältester Spieler – seit 2014 spielt er in Probstheida. Obgleich im Mannschaftrat vertreten, macht er für sich „kein besonderes Standing“ aus. „Ich bin der zurückhaltende Typ und eher mal für den Spaß oder einen Flachs zuständig.“ Der athletische Angreifer nähert sich genau zum richtigen Zeitpunkt seiner Bestform. Die Startelfrückkehr von Matthias Steinborn gegen den FCE hat den Konkurrenzkampf im Sturm nochmals verschärft. Denn auch Romario Hajrulla (Torschütze zum 1:2) und Stephané Mvibudulu (Vorlage zum 3:2) betrieben gegen Cottbus nach ihren Einwechslungen Werbung in eigener Sache.

