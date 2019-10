Lok Leipzig vor Pokalduell gegen Bischofswerda - Lisiewicz wehrt sich

„Wieso sollte ich nicht was ändern?“

„Es war wie im Film – unglaublich“, fügt er perplex und mit Kopfschmerzen hinzu, denn ein Hämatom am Hinterkopf ist das Erinnerungsstück der Auseinandersetzung. „Es ist traurig, dass nun einige davon ausgehen, ich hätte den Linienrichter geschlagen“, ärgert er sich über die Gerüchte. Lisiewicz als Opfer eines aufgebrachten Fans – nicht das erste Mal in dieser Saison für den als tiefenentspannt geltenden Sportlehrer. Im Auswärtsspiel gegen den VfB Auerbach schüttete eine unbekannte Person aus Frust einen Bierbecher über ihn. Damals verzichtete „Lise“ darauf, den Vorfall zu melden.

Am Donnerstag wird er wegen des Hämatoms nicht auf der Trainerbank sitzen, wenn Lok Leipzig zum zweiten Mal hintereinander auswärts gegen den Bischofswerdaer FV spielen wird. Nach dem 3:0-Sieg der Leipziger in der Liga will die Mannschaft von Coach Wolfgang Wolf nun auch im Pokal die Außenseiter aus der Oberlausitz schlagen. Dieser kündigte nach der Partie vergangenen Freitag Wechsel in der Startelf an: „Mal schauen, wie das Team personell aufläuft. Ich habe junge Leute, die wollen und tun. Wieso sollte ich nicht was ändern?“