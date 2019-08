Lok Leipzig vor Regionalliga-Hit: Bei Energie kann der Kopf eine Rolle spielen

Leipzig. Auf die Nachfrage, warum er sich das Pokalspiel des kommenden Gegners Energie Cottbus gegen einen gewissen FC Bayern München nicht angeguckt habe, antwortet Lok-Teamchef Joppe kurz und knapp: „Weil sie gegen Bayern gespielt haben.“

Für den Coach der Blau-Gelben bietet die Partie wenig Rückschlüsse auf die nächste Aufgabe in der Regionalliga (Sonnabend, 16 Uhr): „Gegen Bayern haben sie ganz anders gespielt: mit einer anderen Einstellung, mit einem anderen System. Danach sollten wir uns nicht richten.“ Aus Joppes Sicht haben die jungen Lausitzer das Spiel ihres Lebens gemacht, sind 90 Minuten rauf und runter gerannt. „Wenn wir dann am Sonnabend ein frühes Tor schießen, spielt bei ihnen vielleicht der Kopf eine Rolle“, spricht Joppe einen möglichen Vorteil gegenüber der unerfahrenen Cottbusser Mannschaft an.