1. FC Lok Leipzig: Wackelt die Relegation?

Leipzig. Auf einmal könnte alles wieder auf der Kippe stehen. Der Fleischerei-Skandal in Gütersloh mit über tausend Corona-Neuinfizierten bedroht plötzlich das Relegationsrückspiel des 1. FC Lok Leipzig beim SC Verl am 30. Juni. Die westfälische Kleinstadt gehört zum Kreis Gütersloh, in dem ein erneuter Shutdown diskutiert, doch vorerst laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nicht geben wird. Und so bereiten sich beide Regionalligisten weiterhin auf die Entscheidungspartien vor, wenn auch jedes Team auf seine Weise.