Lok Leipzig erwartet wackere Nordhäuser zum Spitzenspiel

Leipzig. Ungeschlagen nach neun Spielen, die zweitwenigsten Gegentore der Regionalliga Nordost und Tabellenplatz vier mit nur zwei Punkten Abstand zum Tabellenführer Hertha BSC II: Dennoch hingen die Köpfe der Lok-Spieler laut Teamchef Björn Joppe nach dem torlosen Remis beim BFC Dynamo etwas runter.

Die Situation vor dem Topspiel am Freitag (19.30 Uhr) im Bruno-Plache-Stadion ist folgende: Lok hat von den letzten fünf Punktspielen nur zwei gewonnen. Die Fans dürfen in einer Woche erneut nicht zum Derby nach Leutzsch reisen. Und Ex-Coach Heiko Scholz und seine „Wackeren Nordhäuser“ haben vor dem Freitag-Gipfel in Leipzig einen Zähler mehr auf dem Konto. Das Spiel wird also richtungsweisend.