Leipzig. Trotz des verpassten Aufstiegs winken dem 1. FC Lok Leipzig die ganz großen Namen in der nächsten Saison. Denn sollten die Probstheidaer den noch ausstehenden Sachsenpokal der abgelaufenen Spielzeit gewinnen, sind sie für den DFB-Pokal nominiert. Am 8. oder 9. August soll das Halbfinale gegen den FC Eilenburg stattfinden, so schlägt es der Sächsische Fußballverband vor.

Paul Schinke ist aktuell die Mannschaft

Das Semifinale ist das erste Pflichtspiel für den neuen Sportchef in Probstheida. Seit dem 2. Juni steuert Almedin Civa als Trainer und Sportdirektor die Lokomotive und bastelt seitdem zusammen mit Geschäftsführer Martin Mieth am neuen Kader, der bis jetzt mit Paul Schinke nur einen Mann breit ist. Doch Interessen und Inhalte wurden bereits signalisiert und ausgetauscht. In den nächsten Tagen zählt jede Sekunde – der 48-jährige Bosnier befindet sich in den finalen Gesprächen um sein Wunschteam. Auszeiten können sich da nur wenige gegönnt werden. Mieth bestätigt: „Das Arbeitspensum ist genauso hoch wie beim Erstellen der Drittligalizenz.“

Am Mittwoch geht es dann für Civa, der als Coach 82 Pflichtspiele be8im SV Babelsberg von der Seitenlinie begleitete, zum ersten Mal auf den Rasen an der Connewitzer Straße – Trainingsstart. Wie viele Spieler der Trainer begrüßen und anschließend drillen darf, ist noch unklar. Neben Schinke könnten Robert Berger und Maik Salewski, die gegenüber der BILD ihr Interesse am Lok-Verbleib äußerten, auftreten. Probe- und Nachwuchsspieler könnten die Trainingsgruppe komplettieren. Patrick Wolf, Defensivfels der vergangenen Saison, ist dem Beispiel seines Vaters Wolfgang gefolgt und soll bereits auf der Suche nach einem neuen Verein in der pfälzischen Heimat sein.