Lok Leipzigs Ziane und Boakye „sind noch nicht bei 100 Prozent“ - Trennung von Pistol

Disziplin bei Civa

Dessen Schützlinge sollen in der Entscheidung um Pistol miteingebunden gewesen sein und laufen nun vor der Partie gegen den Berliner AK (Sonntag, 14.05 Uhr, MDR) auf dem Zahnfleisch. Neuzugang Niklas Schneider wurde am Mittwoch in Halle am Knie operiert, fällt bis November aus. Djamal Ziane und Gabriel Boakye trainieren zwar wieder mit der Mannschaft, seien aber noch nicht bei 100 Prozent.