Lok Leipzig zieht im Nebel von Plauen problemlos ins Halbfinale ein

Plauen/Leipzig. Viel zu sehen gab es beim Sachsenpokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem VFC Plauen nicht. Das lag jedoch nicht am einseitigen Spielverlauf und dem ungefährdeten 1:0-Sieg der Leipziger, sondern insbesondere am Nebel von Plauen, bei dem die Sichtweite keine 150 Meter betrug. Hinzu kam der Pyro-Einsatz der vogtländischen Fans zu Beginn des Spiels, der die Anfangsminuten komplett verdunkelte.

Lok bleibt unter Wolfgang Wolf weiter ungeschlagen

Und an der Abhängigkeit von Standards. Ob Aykut Soyak oder Paul Schinke – Standardsituationen bei Lok sind gefährlich. Doch in den letzten drei Partien sind vier der fünf Tore nach einem ruhenden Ball gefallen, aus dem Spiel machen die Männer von Trainer Wolfgang Wolf zu wenig aus ihren Chancen.

Auch im vernebelten Vogtlandstadion, wobei Plauen-Keeper Ondrej Cap einen entscheidenden Anteil daran hatte. Der Tscheche vereitelte, Lok verzweifelte und zitterte bis in die Nachspielzeit. Auch, weil Paul Schinke in puncto Platzverweise in der 79. Minute ausglich. Zunächst sah der Grieche Kyriakos Andreopoulos nach nur 34 Minuten die Ampelkarte, Schinke zog nach einem taktischen Foul nach und fehlt damit in der nächsten Runde.