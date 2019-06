Lok Leipzig zurück auf dem Trainingsplatz - Straffes Vorbereitungsprogramm

Leipzig. „Die Jungs haben ihre Aufgaben gemacht“, sagt der 40-Jährige anerkennend zum Fitnessstand seiner Mannschaft nach der vierwöchigen Sommerpause. Jeder Spieler bekam einen individuellen Laufplan und musste die Werte wie Puls und durchschnittliche Kilometerzeit an Joppe schicken, der zum ersten Mal eine komplette Sommervorbereitung der Blau-Gelben leitet.

Das Programm ist straff: Am Montag 18 Uhr findet im Bruno-Plache-Stadion die erste Trainingseinheit für die Öffentlichkeit statt, am Mittwoch testet der Regionalligist gegen Erzgebirge Aue in Probstheida, am Freitag gegen Viktoria Köln (Hauptsponsor ist ebenfalls ETL und dessen Boss Franz-Josef Wernze), Samstag und Sonntag sind jeweils Testspiele gegen Amateurklubs angesetzt. Eine Woche – vier Spiele. „Finde ich besser und intensiver als nur Laufen“, freut sich Lok-Stürmer Djamal Ziane auf die Matches.

„Es ist erst einmal ein kleiner, aber guter Kader“

Am Sonntag im Abschlussspiel lässt Joppe Zehn gegen Zehn spielen, doch Co-Trainer Ronny Surma muss aushelfen, da zum Start nur 19 Mann dabei sind - es fehlen Toptorjäger Matthias Steinborn, Maximilian Pommer, Peter Misch und Stammkeeper Benjamin Kirsten verletzungsbedingt. Während Pommer (vorsichtshalber MRT) und Misch bald zurückkehren sollen und Kirstens Reha nach Plan läuft, wurde Steinborn am Montag am Meniskus operiert und wird mindestens vier Wochen fehlen, vielleicht länger. Zum 30. Juni wird außerdem Nils Gottschick nach 73 Pflichtspielen und neun Toren Lok verlassen.

„Es ist erst einmal ein kleiner, aber guter Kader. Wir haben eine bessere Qualität als letzte Saison. Es gibt keinen, der außen vor ist. Das verstärkt den Konkurrenzkampf und wir haben dadurch besseres Training“, schätzt der Teamchef die Situation ein. Sein Motto für den Sommer: „Am Anfang muss die Begeisterung da sein und am Ende die Disziplin. Wir müssen jetzt reinkriegen, dass jeder Bock hat und sich auf die Saison freut.“

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Trainingsauftakt der Probstheidaer! Der 1. FC Lok Leipzig hat am Montag das Training für die kommende Regionalliga-Saison aufgenommen. ©

„Das Ergebnis ist mir egal“

Den ersten Sieg der Saison fuhren die Probstheidaer übrigens bereits am Samstag ein, als in Wengelsfeld ein 15:0 ohne Aussagekraft gefeiert werden konnte. Dort schon eingesetzt wurde Milan Senic, ehemaliger serbischer U-19 Nationalspieler. „Wir gehen davon aus, dass wir viel Freude an ihm haben werden", begrüßt Neu-Sportdirektor Wolfgang Wolf den vom Oberligisten SC Düsseldorf-West gekommenen Senic. Der 21-Jährige soll genau wie Stephané Mvibudulu und Aykut Soyak für mehr Power auf den Außenbahnen sorgen. Mvibudulu setzte am Sonntag bereits zu einigen Dribblings an und traf auch sehenswert im Fallen, Soyaks Ecken waren meist brandgefährlich.

Vor den eigenen, gerne kritischen Zuschauern können sich die Neuen am Mittwoch beweisen, wenn es gegen den Zweitligisten Erzgebirge Aue geht. Die richtige Einstellung fordert der Coach für den Aue-Test: „Das Ergebnis ist mir egal, mir ist die Art und Weise, wie wir spielen wichtig! Wir müssen eine gewisse Euphorie mitbringen.“ Die vorausgesagte Hitze bereit ihm keine Sorgen. „Überleben tun wir das alle.“ Zur Not gibt es Eistonnen.

Testspiele des 1. FC Lok: 26. Juni 2019, 18:30 Uhr: 1. FC Lok – FC Erzgebirge Aue 28. Juni 2019, 18:00 Uhr: 1. FC Lok – Viktoria Köln 29. Juni 2019, 15:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wermsdorf – 1. FC Lok 30. Juni 2019, 15:00 Uhr: SG Neukirchen – 1. FC Lok 03. Juli 2019, 17:00 Uhr: Hallescher FC – 1. FC Lok (in Blankenburg) 06. Juli 2019, 15:30 Uhr: FRV Plöwen – 1. FC Lok 09. Juli 2019, 18:30 Uhr: Auswahl des Altkreises Bernburg – 1. FC Lok 11. Juli 2019, 18:30 Uhr: TSV Askania Bernburg – 1. FC Lok 13. Juli 2019, 14:00 Uhr: 1. FC Lok – FSV Zwickau 17. Juli 2019, 18:30 Uhr: FC Blau-Weiß Leipzig – 1. FC Lok 20. Juli 2019, 13:30 Uhr: 1. FC Lok – Wuppertaler SV

