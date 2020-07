Lok Leipzigs "Bruno" hält den Zweitliga-Rekord der DDR

Leipzig. Als der VfB Leipzig im Jahr 1903 den ersten Deutschen Fußballmeistertitel errang, trug er seine Heimspiele wie etliche andere Vereine noch auf dem Lindenauer Sportplatz (heutige Kleinmesse und RB-Trainingsgelände ) aus. Ein eigenes Stadion entstand erst ab 1920 auf Probstheidaer Flur. Nach vergeblichen Versuchen, in Lindenau ein VfB-Stadion zu bauen fand der damalige Vereinschef Georg Haase mit seinen Mitstreitern am Südost-Rand Leipzigs geeignetes Terrain, das der VfB vom Zuckelhausener Gutsbesitzer Robert Müller 1920 für 400.000 Mark erwarb.

Aktuell ist das Bruno-Plache-Stadion selbst für 10.900 Zuschauer zugelassen. Zum Gelände an der Connewitzer Straße gehört aber weit mehr als das Stadion, in dem der 1. FC Lok Leipzig seine Heimspiele austrägt. © Dirk Knofe

55.000 Zuschauer bei der Friedensfahrt

Von der einstigen Spitzenstellung war der dreimalige Deutsche Fußballmeister da schon etwas entfernt, weshalb die Besucherzahlen an der Connewitzer Straße lediglich bei Länderspielen sehr hoch waren. Wie am 6. März 1932 beim 2:0 gegen die Schweiz (2:0/50.000) oder am 1. September 1940 beim 13:0 gegen Finnland mit 40.000 (andere Quellen sprechen von 60.000). Zwischenzeitlich hatte die Tribüne bei einem Unwetter im Februar 1935 einigen Schaden genommen, was vielleicht die heute noch unregelmäßigen Stützpfeiler erklärt.