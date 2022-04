Lok Leipzigs Coach wird 50: Almedin Civa „wollte nie Trainer werden“

Leipzig. Als Almedin Civa von seinem Geschäftsführer Martin Mieth gefragt wurde, was er eigentlich an diesem Mittwoch macht, wusste er gar nicht, worum es ging. Denn Geburtstage feiert der Lok-Trainer so gut wie nie. „Nicht mal meinen 18. habe ich richtig gefeiert“, sagt der im ehemaligen Jugoslawien geborene Civa, der nunmehr 50 Jahre alt wird. Mit seinem Alter hadert er nicht: „Viele haben ein Problem damit. Ich freue mich auf jedes Alter! Vielleicht liegt das an meinen familiären Schicksalsschlägen.“ Sein Bruder starb mit 40, seine Schwester mit 49, sein Vater mit 59. „Da kann ich doch nicht jammern, dass ich 50 werde. Mir geht es gut!“ Anzeige

Eine Kindheit auf dem Bolzplatz

Als Kind war er vor seinen Geburtstagen noch aufgeregt, wünschte sich jahrelang vergeblich ein Fahrrad. „Dann bekam ich endlich ein tolles Rennrad aus zweiter Hand – und ein paar Tage später wurde es mir beim deutsch-französischen Volksfest in Berlin geklaut.“ Andere Geburtstage bedeuten Civa hingegen viel, vor allem die seiner mittlerweile erwachsenen Tochter Seherzada und seines Sohnes Karem, 24 und 22 Jahre alt: „Meine Kinder sind mir sehr wichtig, die vergesse ich nie und schenke da sehr, sehr gerne.“

Wo ist für den Lok-Coach eigentlich Heimat? „Heimat ist da, wo ich gerade bin. Ich bin im heutigen Bosnien geboren. Dort liebe ich die Mentalität der Menschen – wie sie feiern, wie sie mit Kindern und alten Menschen umgehen. Genauso habe ich viele typisch deutsche Eigenschaften. Ich fühle mich in beiden Ländern heimisch, würde aber auch in der Türkei zurechtkommen.“ Von dort, aus Ankara, stammt seine Frau Dilsad – beide sind seit über 30 Jahren zusammen, seit 25 verheiratet. Eine Präferenz hat Civa doch: „Meine Familie weiß: Wenn ich mal sterbe, möchte ich in Berlin begraben werden!“

Dorthin kam er als Kind von Gastarbeitern 1972 bereits mit sieben Monaten. „Zunächst hatten wir eine Kellerwohnung in Frohnau. Anschließend wohnten wir in Tegel in einem Zimmer mit Gemeinschaftsbad.“ Seine Eltern betreuten ihn abwechselnd. „Einen Kindergarten konnten wir uns nicht leisten. Wir waren nicht arm, lebten aber unterhalb der Mittelschicht. Wir hatten immer etwas zu essen und saubere Kleidung.“

Nach einer Wette mussten 2001 zwischenzeitlich die Haare weichen. © Imago/Contrast

Damals schon im Mittelpunkt: Fußball! Auf dem großen Hinterhof wurde den ganzen Tag gekickt – mit Kindern aus Portugal, Griechenland und Pakistan. „Bis zur D-Jugend war ich nie im Verein, habe immer nur auf der Straße Fußball gespielt.“ Härtere Bolzplatz-Erfahrung sammelte er in der Nähe von Sarajewo, wohin es ab der 6. Klasse zurück ging: „Da war es egal, wie alt du bist – du musstest dich durchsetzen. Wenn du gut warst, durftest du den ganzen Tag mitspielen. Wenn du richtig gut warst, durftest du sogar im Schatten kicken, wo keine 40 Grad waren.“ Ehe er nach dem Mauerfall zurück nach Deutschland kam, lebte Civa drei Jahre in Bosnien im Internat, lernte Forsttechnik – und wurde selbstständig.

Glühender Argentinien-Fan

Vollends entfacht wurde Civas Leidenschaft für den Fußball am Fernseher. Die erste WM, die er bewusst erlebte, fand 1982 in Spanien statt. Als der Gastgeber 2:1 gegen Jugoslawien gewann, habe er geheult ohne Ende. „Ich konnte die Spanier nicht leiden. Der Freundin meiner Mutter, sie war Spanierin, tat ich so leid, dass sie mir wenig später ein Real-Madrid-Trikot schenkte.“ Seither ist er Fan der Königlichen.



Verehrung empfindet er für Diego Maradona. „Er ist für mich der größte Fußballer aller Zeiten – seit der WM ’86 bin ich glühender Argentinien-Fan und habe damit die ganze Familie infiziert.“ Auch seinen Sohn, der als Sechsjähriger bei der WM 2006 auf einer Berliner Fanmeile beim Spiel Argentinien gegen Mexiko mehrfach eingenickt war, aber auf keinen Fall heim wollte. „Beim 2:1 in der Verlängerung von Maxi Rodriguez sprang er mit der Argentinien-Fahne vor mexikanischen Fans rum. Und alle wunderten sich, dass wir kein Wort Spanisch verstanden.“

Die Karriere des Fußballers Civa nahm Fahrt auf, als er mit 18 von einem Freund bei Tennis Borussia Berlin ins Gespräch gebracht wurde. Drei Jahre später stieg TeBe mit ihm in die 2. Liga auf, wo er nur auf vier Einsätze kam: „Es durften nur drei Ausländer spielen – ich hatte noch keinen deutschen Pass.“ Aber er hatte mehr als einen Fuß in der Tür, bestritt in den Ligen zwei bis vier über 500 Punktspiele, ehe er seine Karriere mit stolzen 40 Jahren beendete.

2011 holt Almedin Civa mit dem SV Babelsberg 03 den Landespokal Brandenburg. © Imago / Matthias Koch

In Babelsberg erlebte er in zwei Jahrzehnten viele Höhen und Tiefen – als Spieler, Sportdirektor, Trainer. „Das erste Mal wurde ich von Karsten Heine 1999 nach Babelsberg geholt. Er war super professionell, vielleicht zu sehr für die damalige Mannschaft.“ Der Trainer wurde getauscht, es kam der junge Hermann Andreev – plötzlich lief es wie geschmiert. Babelsberg qualifizierte sich für die dritthöchste Klasse.

Beim VfB kam nur das Juli-Gehalt

Dort starteten die „Babelzwerge“ als Außenseiter – und stiegen 2001 sensationell in die 2. Liga auf. „Wir hatten einige gute Spieler, kaum Verletzte und irgendwann einen Lauf, der einfach nicht aufhörte“, so Civa, der eine Anekdote vom vorentscheidenden Spiel in Münster preisgibt: „Wir sind wie immer mit dem Zug angereist. Am Ende saßen wir in einer Regionalbahn mit vielen Münster-Fans, mit denen wir zum Stadion gelaufen sind. Dort wollte uns die Security nicht reinlassen, weil sie dachten, wir sind Fans.“ Babelsberg siegte 3:2. In der 2. Liga starteten die Potsdamer furios, stürzten dann aber als Letzter ab. Im darauffolgenden Jahr ging der Club insolvent.

Bei seinen 15 Partien im DFB-Pokal hatte er teils Weltklasseleute als Gegenspieler: „Thomas Häßler, Toni Kroos, Marcelinho oder Sebastian Deisler – ich habe gegen alle ganz ordentlich ausgesehen.“ Nur einer stellte ihn vor unlösbare Probleme. „Wir spielten gegen Wattenscheid 09. Mein Gegenspieler war nicht zu stoppen, er hatte immer eine Lösung, war mir immer einen Schritt voraus!“ Es war der damals 19-jährige Hamit Altintop, der später bei Schalke 04, dem FC Bayern und Real Madrid eine Weltkarriere hinlegte.

Sein bester Mitspieler? „Das war Gyula Hajszan bei TeBe. Der hatte mehr als 30 Länderspiele für Ungarn gemacht. Er hat den Ball gestreichelt und mit einer Leichtigkeit gespielt – das war faszinierend.“ Und welche Trainer haben „Alme“ geprägt? „Willibert Kremer, ein super Trainer und ganz toller Mensch. Rainer Zobel hatte alles drauf: Trainingssteuerung, Spielidee, Menschenführung. Er hat uns Mitte der 90er in fünf Tagen die Viererkette beigebracht. Und natürlich Hermann Andreev. Er hat mich auf ein höheres Niveau gebracht – auch deswegen bin ich ihm zu einigen Vereinen gefolgt.“ So wie 2004 zum VfB Leipzig.

An seine erste Zeit in der Messestadt hat Civa nicht die besten Erinnerungen. „Der VfB hatte eine Top-Mannschaft, lag aber nach kurzer Zeit finanziell am Boden.“ Nur das Juli-Gehalt kam pünktlich, anschließend monatelang gar kein Geld mehr, bis der Verein Insolvenz beantragte. Er wechselte zum FC Sachsen, stieg auch dort in die Viertklassigkeit ab.

In Babelsberg lieben die Fans Almedin Civa ohne Wenn und Aber. © Imago/Matthias Koch

Mit 36 wollte Civa aufhören, als Babelsberg 03 sich meldete. Die brauchten einen gestandenen Führungsspieler und bekamen ihn. Mit „Alme“ stiegen die Potsdamer 2010 in die 3. Liga auf und hielten zweimal die Klasse, bis er mit 40 seine Karriere beendete. Ein halbes Jahr fragte 03, ob er nicht den Posten als Sportdirektor übernehmen könnte. Aus ein paar Wochen wurden viereinhalb Jahre und noch einmal zwei Jahre als Chefcoach und Sportdirektor in Personalunion. Dabei beteuert er, dass er nie Trainer werden wollte. „Ich hatte keine Lust auf die Schulbank, außerdem wollte jeder Ex-Profi Trainer werden.“ Doch als im Lizenz-Lehrgang Plätze frei waren, überredete ihn sein Freund Cem Efe, teilzunehmen. Anzeige

„Wir dürfen nicht Lotto spielen“

Nach einem Jahr Pause („Ich war platt, brauchte eine Auszeit“) stieg Civa 2020 beim 1. FC Lok wieder ins Trainergeschäft ein. Ex-Sportdirektor Wolfgang Wolf hatte sich im Namen der Blau-Gelben beim Bosnier gemeldet und nach einigen Gesprächen war beiden Seiten klar: Das passt! „Mir war der verpasste Drittliga-Aufstieg erst einmal nicht so wichtig, die Aufgabe war auch so sehr reizvoll“, erzählt Civa, der dann doch schlucken musste: „Als ich den Etat erfuhr, den ich zur Verfügung hatte, war ich schon etwas schockiert. Da war praktisch kaum ein Unterschied zu Babelsberg.“ Der neue Lok-Coach und -Sportdirektor meisterte die Aufgabe mit Bravour, holte 2021 den Landespokal und hielt in der aktuellen Spielzeit mit seinem Team lange das Rennen um die Meisterschaft offen.