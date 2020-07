Lokomotive Leipzigs Djamal Ziane: Chemie war eine Jugendsünde

Findest Du das ungerecht, Nadja? Auch im Vergleich zu Djamal als Profifußballer?

Nadja: Nicht, weil das für Fußball nicht gerechtfertigt wäre. Sondern, weil Hockey keinen Stellenwert hat, dass keine Lobby da ist und auch keine Riesensponsoren kommen. Es kommt nur Familie – wieso sollte da jemand seine Firma hinflaggen, wenn es keiner sieht. Mali (Djamal) hat auch gelacht: Wir schleppen nach dem Spiel unsere Eisbox, die Sanitätsbox, jemand hat eine Platzwunde. Gefühlt ist der Kreisliga-Fußball besser ausgerüstet (lacht). Aber ich bin es auch gewohnt. Es hat immer Spaß gemacht, deswegen macht man es ja.

Djamal: Wir haben in Leipzig einfach zu viele Vereine: ATV, Lok, Chemie, RB, DHfK, Icefighters. Aber zum Beispiel in Verl, da hing am Marktplatz ein riesiges Plakat: Zusammen hoch in die dritte Liga. Das habe ich hier noch nie gesehen. Ich meine nicht nur auf Lok bezogen, sondern auch bei Chemie, als die im DFB-Pokal waren und weitergekommen sind. Das hast du hier gar nicht, außer bei RB. Das ist auch okay, weil die Stadt da am meisten profitiert. Aber ich finde es schade. Wenn sie es für jeden machen, würde nie jemand was sagen.