Lok Leipzigs Ex-Keeper Pascale Gaedke tödlich verunglückt

Leipzig. Den 1. FC Lok Leipzig erreichte am Sonntagabend die traurige Nachricht, dass ihr ehemaliger Torwart Pascale Gaedke tödlich verunglückt ist. Wie Tag24 berichtete, war der 20-Jährige einer von zwei Männern, die in der Nacht zu Sonntag bei einer Party in Gerichshain ums Leben kamen. Ein dritter, 47-jähriger Mann sei verletzt aus dem Pool gezogen worden und kam ins Krankenhaus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Sonntag mit.