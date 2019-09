Lok Leipzigs Ex-Trainer Heiko Scholz: „Ich denke, Lok hat die Qualität zum Aufstieg“

Nordhausen/Leipzig. Heiko Scholz saß fünf Jahre lang beziehungsweise bei 157 Spielen auf der Trainerbank des 1. FC Lokomotive Leipzig, erlebte als Chefcoach einen Abstieg, einen Aufstieg und den Wechsel ins Profitum. Letzte Saison musste er nach nur acht Punkten in neun Spielen seinen Posten räumen – doch „Scholle“ bleibt ein gern gesehener Gast in Probstheida. Am Freitag (19.30 Uhr, live im Stream bei mdr.de) kehrt der 53-Jährige mit Wacker Nordhausen zum zweiten Mal ins Bruno-Plache-Stadion zurück. Im Mai gewannen die Thüringer 1:0, diesmal treten sie im Regionalliga-Topspiel als Tabellenzweiter beim Vierten an.