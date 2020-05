Lok Leipzigs Ex-Trainer Joppe: "Habe Grundstein für die mögliche Meisterschaft gelegt"

Leipzig. Björn Joppe sitzt im Auto, als er angerufen wird. In zwei Wochen wird er nach Osnabrück ziehen, früher spielte er beim VfL in der zweiten Liga , viele ehemalige Kollegen leben in der niedersächsischen Stadt. „Es ist sehr schön, dort werde ich meinen Lebensmittelpunkt haben“, verrät der Ex-Trainer des 1. FC Lok Leipzig im Interview dem SPORT BUZZER-Reporter Anton Kämpf. Joppe räumte im Oktober seinen Posten, nachdem das nahezu komplette Lok-Team trotz des zweiten Platzes und erst einer Niederlage – ausgerechnet gegen Chemie – nicht mehr hinter dem 41-jährigen Wuppertaler stand.

Bevor Sie Cheftrainer in Probstheida wurden, waren Sie im Nachwuchsbereich tätig. Könnten Sie sich das auch wieder vorstellen oder spielt das keine Rolle mehr in ihren Gedanken?

Was heißt keine Rolle? Man muss in der Zeit vielleicht auch etwas umdenken. Aber klar ist: Wenn dann nur eine U19, weil die nah am Herrenbereich ist. Ich wäre gerne Cheftrainer in der Regionalliga oder in der Oberliga. Ich kann mir auch vorstellen, ab der dritten Liga bei ambitionierten Vereinen als Co-Trainer zu arbeiten, da gab es auch vor Corona Gespräche. Die Zeiten haben sich geändert, teilweise hätten auch Oberligisten gerne Fußballlehrer. Da muss man als Trainer auch mal Geduld haben.