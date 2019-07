Lok Leipzigs Joppe ist Optimist: „Mir ist nicht bange vor dem Saisonstart“

Probstheida. In einer Woche wird es ernst für Lok Leipzig: Am 26. Juli starten die Eisenbahner mit einem Heimspiel gegen Hertha II in die Regionalligasaison. Aus den bisherigen Ergebnissen der Vorbereitung lassen sich kaum Schlüsse zur aktuellen Form ziehen: Teils deftige Niederlagen gegen Drittligisten wechselten sich ab mit Kantersiegen gegen unterklassige Gegner.

Beim letzten Test am Mittwoch taten sich die Probstheidaer gegen den Sechstligisten Blau-Weiß Leipzig schwer. Trotz drückender Überlegenheit sprang nur ein 3:1 heraus. „Blau-Weiß hat sich wie eine Handballmannschaft um den Sechzehner aufgestellt, da war es schwer. Außerdem haben wir es uns wie in der gesamten Vorbereitung zu kompliziert vor dem Tor gemacht“, sagte Teamchef Joppe in einer Medienrunde am Donnerstag.

Lange Verletztenliste

Die mangelnde Durchschlagskraft liegt vor allem am Fehlen von Torjäger Matthias Steinborn. Loks bester Torschütze der vergangenen Saison steht nach seiner Knie-Verletzung vor dem Comeback und hat den Saisonauftakt weiter im Blick. Daneben ist Sturm-Routinier Nicky Adler ins Lauftraining eingestiegen – auch er verpasste die komplette Vorbereitung. Gegen Blau-Weiß musste zudem Mittelstürmer Djamal Ziane wegen Rückenproblemen passen. Der 27-Jährige soll jedoch nur einige Tage ausfallen.