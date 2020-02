Lok Leipzigs Keeper Guderitz Erfolgsgeheimnis: Per Dauerschleife zum Erfolg

Lok Leipzigs Spitzenspiel in Cottbus: Wolfgang Wolfs Wiedersehen mit Energie

„Ich höre seit über einem Jahr dieselbe Playlist“, erzählt er von seiner Macke. Seinen Transfer im Winter fädelte Loks Sportdirektor und Trainer Wolfgang Wolf ein, nachdem Guderitz’ Arbeitgeber Wacker Nordhausen pleite gegangen war. „Als die Insolvenz bekannt wurde, hat sich jeder irgendwo umgehört. Als der Anruf von Wolf kam, war ich selber überrascht. Aber besser hätte es nicht kommen können“, berichtet er und schwärmt: „Es ist ein Fortschritt in allen Belangen.“

Die glückbringende Playlist wird der Winterneuzugang von Wacker Nordhausen auch vor dem Regionalliga-Spitzenspiel (16 Uhr) gegen Energie Cottbus hören. In seinem zweiten Einsatz für Lok erwartet ihn im Lausitzer Stadion der Freundschaft eine fünfstellige Kulisse. „Was will das Fußballerherz mehr?“, freut er sich. Der 1,92 Meter große Schlussmann, der gestern 23 Jahre alt geworden ist, muss gegen ein treffsicheres Trio bestehen: Energie-Kapitän Dimitar Rangelov (14 Scorerpunkte), Stürmer Felix Brügmann (13 Scorerpunkte) oder Talent Berkan Taz (14 Scorerpunkte) waren an allen Toren des Zweitplatzierten beteiligt.