Lok Leipzigs Keeper Kirsten nach dem Pokal-Aus: „Bei zehn Elfmetern muss ich drei oder vier halten“

Leipzig. Das bittere Aus des 1. FC Lok am Mittwoch im Fußball-Sachsenpokal-Halbfinale nach zehn Runden Elfmeterschießen beim Chemnitzer FC ist so langsam verdaut. Keeper Benjamin Kirsten – der 31-Jährige war bei der 12:13-Niederlage einer der besten Lok-Spieler – kann sogar schon einiges Positives aus dem langen Pokalabend ziehen.

Ich habe das schnell verarbeitet. Es liegt ja in der Vergangenheit und ich kann es nicht mehr ändern. Am selben Abend waren da noch andere Gedanken. Wenn ich mich einmal für eine andere Ecke entscheide, hätte das Spiel anders ausgehen können. Aber so ist der Fußball, so ist der Pokal.

Wir haben eine unglaubliche Moral gezeigt, ein Spiel gedreht! Dass wir dann in der Verlängerung den Ausgleich kassieren, das kann passieren. Wir wären auch ein verdienter Sieger gewesen. Was mich etwas ärgert ist, dass einige Entscheidungen (Anmerkung der Redaktion: gemeint ist Schiedsrichter Alexander Sather) gegen uns gelaufen sind. Ich habe der Mannschaft aber auch gesagt: Es zeichnet uns aus, dass wir uns dagegen gestemmt haben.

Nein, das hatte ich in meiner Karriere noch nicht. Ein so langes Elfmeterschießen habe ich glaube ich auch nur einmal im Fernsehen gesehen. Es zeigt, dass die Mannschaften sich trotz der 120 anstrengenden Minuten noch konzentrieren konnten. Ich mache keinem unserer Spieler einen Vorwurf, dass sie nicht getroffen haben. Eher mache ich mir einen Vorwurf, denn bei zehn Elfmetern muss ich drei oder vier halten.

Was ist das sportliche Fazit? Dass Sie mit der Top-Mannschaft Liga mithalten können?

Das kann man so einfach nicht sagen, da es gegen Ende der Saison und im Pokal eine andere Fokussierung war. Wir haben am Anfang der Saison unseren Aufstieg verspielt. Da kamen verschiedene Faktoren zusammen: Die Umstellung aufs Profitum, der Druck, Aufsteigen zu müssen. Und einige Spieler sind nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen. Das wir jetzt so eine gute Rückrunde spielen macht uns auch nicht zum Aufstiegsfavoriten in der nächsten Saison. Denn um Aufzusteigen brauchst du einen guten Start!