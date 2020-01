Lok Leipzigs Keeper Kirsten vor Meniskus-Transplantation

Leipzig/Dresden. Emotionale Worte in einer schwierigen persönlichen Situation: Der nach wie vor verletzte Lok-Torhüter Benjamin Kirsten hat sich am Sonntag an die Fans seines Vereins und seine vielen persönlichen Anhänger gewandt. Der in Dresden lebende Keeper der Blau-Gelben muss sich einer erneuten Knie-Operation unterziehen. Die Fortsetzung seiner Karriere steht weiter in den Sternen.