Lok Leipzigs neuer Sportdirektor Wolfgang Wolf stellt sich vor

Leipzig. „Wir Pfälzer sind problemlos“, sagt Wolfgang Wolf mit unnachahmlichen Akzent bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag. Der 61-Jährige ist die prominenteste Verpflichtung beim 1. FC Lok Leipzig in diesem Sommer, er unterschreibt für ein Jahr als Sportdirektor. Ab sofort hat er die Leitung über den gesamten sportlichen Bereich in der Connewitzer Straße und möchte die Lok mit seiner Erfahrung in die Erfolgsspur lenken. Wolf ist ambitioniert: „Wir wollen erfolgreich sein. Was Erfolg bedeutet, müssen wir am Ende der Saison sehen. Unser Ziel ist es jedoch, vom ersten bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitzuspielen.“

Wolf will den Club verstehen

Der ehemalige Bundesligaspieler und -trainer (Stuttgarter Kickers, 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg) hat die Arbeit in Probstheida bereits begonnen. „Es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich habe zuerst mit jedem aus dem Verein, auch dem Zeug- und Platzwart einmal gesprochen. Ich musste alle kennenlernen, um den Club zu verstehen. Außerdem habe ich das Gelände kennengelernt. Es hat Charme, es passt alles. Besonders über den Kunstrasen freue ich mich sehr – der beste, den ich bis jetzt in meiner Karriere gesehen habe“, so Wolf, der auch direkt in der Kaderplanung das Sagen hat. „Ich habe bei allen Transfers meine Finger im Spiel. Die Mannschaft steht, ich habe meine Hausaufgaben gemacht.“