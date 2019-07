Lok Leipzigs Neuzugänge haben sich gegen Halle trotz eines 0:4 bewährt

Gleich im ersten Spiel gegen die Veilchen markierte Mvibudulu den ersten und einzigen Treffer für die Eisenbahner . Gegen den FSV Wermsdorf war er mit vier Toren treffsicherster Spieler. Auch gegen Halle zeigte sich Mvibudulu agil und emsig. „Stephané arbeitet viel im Spiel und kommt nach seiner langen Verletzung immer besser rein“, lobte Joppe seinen Neuzugang nach der Partie. Der Deutsch-Kongolese hatte in der letzten Saison einen Syndesmosebandanriss erlitten und war erst im letzten Monat fit geworden.

Probstheida. Große Aussagekraft besitzen Lok Leipzigs bisherige Testspiele nicht. Gegen die Hochkaräter Aue (1:3) , Viktoria Köln (0:5) sowie Halle (0:4) waren die Leipziger chancenlos, gegen die Kreisoberligisten aus Wermsdorf (10:2) und Neukirchen (17:0) gab es Schützenfeste. Dennoch lässt der Testspiel-Marathon zumindest einige Schlüsse auf die fünf Neuzugänge der Blau-Gelben zu. So macht beispielsweise Stürmer Stephané Mvibudulu einen guten Eindruck. Der 26-Jährige, bereits als Jugendspieler zwei Jahre für Lok aktiv, wechselte ablösefrei von der SG Sonnenhof Großsaspach an die Pleiße.

Testspiel Saison 2019/2020 Hallescher FC vs 1. FC Lokomotive Leipzig Sportschule Bad Blankenburg Im Bild: Loks Robert Berger, kann den Hallenser Julian Guttau nur durch Foul stoppen ©

Eine Soforthilfe scheint auch Mittelfeldmann Aykut Soyak zu sein. Der gebürtige Paderborner, von Viktoria Berlin gewechselt, brillierte in der vergangen Saison bei Loks Auswärtsspiel in Berlin mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Nach einer schwächeren Rückrunde will der 24-Jährige sich nun im offensivem Mittelfeld der Locksche beweisen. Auffällig schon jetzt: Soyak schießt alle Standards, seine Hereingaben sorgen fast immer für Gefahr.