Lok Leipzigs Präsident Thomas Löwe ist für Saison-Restart im nächsten Jahr

Aber auch die Spieler der Probstheidaer können und dürfen sich nicht auf die faule Haut legen. Montag, Mittwoch und Freitag bittet Coach Almedin Civa nun zum gemeinsamen Training – einerseits zum Fithalten, andererseits um Bereit zu sein. Denn nachdem bereits die sächsische und thüringerische Landesregierungen Training und einen möglichen Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost abgenickt haben, wird Sachsen-Anhalt nun wohl nachziehen. Geht alles ganz schnell, könnte der Ball ab dem 25. November wieder rollen. Zu früh, findet Löwe. „Man muss vor dieser Krankheit demütig sein und Respekt haben. Gemessen an den steigenden Zahlen finde ich es unverfünftig. Die Krankheit kommt näher, Spiele fallen aus“, bringt der Lok-Boss gesundheitliche Aspekte vor.

Aber auch vor Geisterkulissen „fürchtet“ er sich. „Wir haben es in der Relegation erlebt: Es macht keinen Spaß. In den Bundesligen kann ich es aufgrund der hohen TV-Verträge verstehen, aber in den Regionalligen nicht. Ich sehe weder von der Stimmung noch finanziell einen Sinn darin. Ohne Fans sehe ich keinen Sinn, dieses Jahr ein Spiel anzupfeifen. Für wen sollen wir denn spielen?“, möchte der 53-jährige auch Zuschauer bei den Ligapartien dabei haben. „Man sollte sagen: Wir machen Winterpause“, so Löwe, der den 15. Januar als neuen Starttermin ins Spiel bringt.