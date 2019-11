Lok Leipzigs Rekordnationalspieler Ronald Kreer wird 60

Leipzig. Wissen Sie, wer der Leipziger Fußballer mit den meisten Länderspieleinsätzen ist? Man würde wohl chancenreich wetten können, dass mit der Antwort selbst einige Experten zumindest im ersten Anlauf falsch liegen. Es ist Ronald Kreer, der am Sonntag 60. Geburtstag feiert, ab 1978 für den 1. FC Lok spielte, es dabei auf 241 DDR-Oberligaspiele brachte, in denen er zehn Tore schoss. Die Torquote lässt erahnen, dass er vorwiegend in der Defensive kickte. Dies allerdings mit Gründlichkeit und durchaus kreativem Drang nach vorn. Was natürlich nicht unbemerkt blieb, weshalb er stattliche 65 Mal für die DDR-Auswahl auflaufen durfte und damit zum Rekordnationalspieler Leipzigs avancierte. Also noch vor solch einer Größe wie Henning Frenzel, der 57 Mal für die DDR-Auswahl spielte. Bei diesem kamen allerdings 15 Einsätze in der Olympia-Auswahl hinzu, die quasi identisch war mit der Nationalmannschaft, was in offiziellen Listen nicht beachtet wird, hier aber zu Frenzels Ehrenrettung gesagt werden muss. Kreer spielte ebenfalls etliche Male in der DDR-Olympia-Auswahl, elfmal in der Junioren-Auswahl und mit der U21-Mannschaft wurde er gar Vize-Europameister.